澳洲駐華記者被國安問話後離開中國

兩名澳洲駐華記者,上周遭中國國安要求問話,更一度被禁出境,兩人到澳洲使領館尋求保護,再在領事協助下才獲放行。中方就首次確認另一名澳洲籍記者成蕾,涉及危害國安活動被審查。

澳洲廣播公司駐北京記者伯特斯,在澳洲外交人員陪同下早上返抵悉尼。伯特斯說:「要在這種情況下離開,非常令人失望。回到真正法治國家,鬆一口氣。」

伯特斯在澳洲駐北京大使館逗留四天,周日在駐華大使傅關漢陪同下接受中國國安問話,內容與當局拘留中國環球電視網澳洲籍記者成蕾的案件有關。

不過伯特斯說與對方根本不熟稔,認為問話另有目的。他表示:「實際上,我認為是想騷擾餘下的澳洲記者,並非嘗試就成蕾案取得有用資訊,因為最後,警方與我們面談內容廣泛,涉及「中澳關係」之類,又問到「你有否報道過港區國安法」之類,「你循甚麼途徑獲取消息?」

伯特斯說,雖然無被中方拘留,但是首次有外國記者被迫接受中國國安問話,否則會被禁止出境,是開了壞「先例」。

伯特斯早在上周已獲澳洲外交人員建議,要盡快離開中國,原本上周四成行,但前一晚7名警員上門,通知會就一宗「國安案件」預約面談。

他即晚聯絡大使館接走他,接受國安問話後,周一隨即從北京到上海會合駐上海兩年半的澳洲金融評論報記者史密斯,同機返澳洲。

史密斯同樣上周三晚深夜被警員上門預約面談,他走到澳洲駐上海總領事館暫避,再由領事陪同接受國安問話。他們是最後兩名澳洲駐華記者,亦是自70年代後,澳洲首次沒記者駐華。

在北京,中國外交部表示有關部門是在處理一宗案件時依法向兩人調查詢問,又首次提到成蕾是涉及從事危害中國國家安全的犯罪活動,有關部門正審查及對她採取「強制措施」,罪名與同樣被中方扣留有澳洲籍的作家楊恒均相同。

