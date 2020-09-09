蘋果下周舉行產品發布會 預料新iPhone延遲面世

【有線財經】

蘋果年度的秋季產品發布會，定於當地時間下周二舉行。

有科技TWITTER聲稱，在發布的Youtube片段中，數據隱藏了SERIES 6，相信是即將發布新一代Apple Watch。

早前市場推斷，蘋果會一併發布5G版 iPhone 12、新版Apple Watch及iPad Air，但彭博報道，媒體邀請函寫著Time Flies字眼，估計先發布Apple Watch，新iPhone則押後至10月才面世。

雖然很大機會延遲出新iPhone，但日經報道，蘋果將在九月中開始生產新機，較原先預計要延遲幾個月時間才生產，大大縮短至幾周。

早前已傳出，蘋果將推4款型號5G版 iPhone，由6.1吋螢幕、雙後置鏡頭的入門版，去到6.7吋螢幕、三鏡頭的高級版都有，最快10月底開售，蘋果亦要求代工生產商，今年至少生產7500萬部新手機，大致與去年數量相同。

至於蘋果與騰訊有份持股的遊戲開發商Epic Games，兩者衝突升級，蘋果反控告Epic在遊戲《要塞英雄》內植入支付系統，違反了雙方簽署的合同規定，要求判處懲罰性賠償，並限制Epic繼續進行不公平商業行為，Epic則在上周五申請強制令，迫使蘋果重新上架這款遊戲。

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