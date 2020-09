蘋果下周舉行產品發布會 預料新iPhone延遲面世

【有線財經】

蘋果年度的秋季產品發布會,定於當地時間下周二舉行。

有科技TWITTER聲稱,在發布的Youtube片段中,數據隱藏了SERIES 6,相信是即將發布新一代Apple Watch。

早前市場推斷,蘋果會一併發布5G版 iPhone 12、新版Apple Watch及iPad Air,但彭博報道,媒體邀請函寫著Time Flies字眼,估計先發布Apple Watch,新iPhone則押後至10月才面世。

雖然很大機會延遲出新iPhone,但日經報道,蘋果將在九月中開始生產新機,較原先預計要延遲幾個月時間才生產,大大縮短至幾周。

早前已傳出,蘋果將推4款型號5G版 iPhone,由6.1吋螢幕、雙後置鏡頭的入門版,去到6.7吋螢幕、三鏡頭的高級版都有,最快10月底開售,蘋果亦要求代工生產商,今年至少生產7500萬部新手機,大致與去年數量相同。

至於蘋果與騰訊有份持股的遊戲開發商Epic Games,兩者衝突升級,蘋果反控告Epic在遊戲《要塞英雄》內植入支付系統,違反了雙方簽署的合同規定,要求判處懲罰性賠償,並限制Epic繼續進行不公平商業行為,Epic則在上周五申請強制令,迫使蘋果重新上架這款遊戲。

