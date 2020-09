【有線新聞】

阿富汗副總統車隊遇襲,最少10死,多人受傷,第一副總統薩利赫受輕傷,總統加尼譴責襲擊,暫時未有組織承認責任。

薩利赫遇襲後,很快便在電視露面,他臉和手輕度燒傷,左手有包紮,同行的小兒子亦有輕傷,但沒有大礙。

薩利赫是在早上從住所返辦公室時遇襲,當時車隊駛經首都喀布爾泰馬尼地區一條出售汽油罐的商店街,有路邊炸彈爆炸,觸發大火,死傷者中包括薩利赫的3名保鏢。

大火波及至少10間商店,附近數十間房屋的窗戶破裂,襲擊後當局封鎖附近一帶。當局形容,這次是針對薩利赫的恐怖襲擊,總統加尼譴責襲擊。

曾任情報局長的薩利赫已經不是第一次成襲擊目標,去年他辦公室遇襲、20人死亡。薩利赫是公開的反塔利班分子,但準備在未來幾天與阿富汗政府首次直接會談的塔利班否認犯案。

