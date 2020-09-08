優山美地爆發Creek山火 逾200露營客一度被困

【KTSF 江良慧報導】

近期多處地區破紀錄的三位數高溫，或許是導致全加州20多處的大山火繼續蔓延的主因，其中在優山美地的Creek山火，把超過200人圍困在Sierra國家森林。

原本以為享受悠閒勞工節的露營人士，突然發現被大火圍困，這場被稱為Creek山火的火災突然爆發，越過河流，並且把Sierra國家公園Mammoth pool水塘唯一出路阻截，Dennis Drake當時和家人一起。

Drake說：「是蔓延最快的大火，我聽都未聽過，更不用說看過，太驚人。」

他說他與另外大約150人跳下水塘，並逗留了個多小時躲避大火。

Drake說：「像高爾夫球般大的灰燼，風速高達40、50、60英里，我們只能越走越深，我當時在想，我們會被火燒死，抑或是溺水死。」

Drake拍攝這段片，顯示美軍直升機在火場中央降落。

Drake說：「嘩，我在想他們在這裡，他們來了，而我的焦慮、恐懼和壓力，就從100萬減至大約10，大大鬆一口氣，鬆了巨大的一口氣。」

歷史性三位數高溫加上乾燥天氣，令加州山火繼續蔓延，今年以來全州已經有超過200萬畝土地被焚燒。

至於灣區的CZU山火目前就已經76%受控，聖荷西以東的SCU山火94%受控，Sonoma、Napa和Solano縣的LNU山火，也已經91%受控。

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