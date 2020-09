優山美地爆發Creek山火 逾200露營客一度被困

【KTSF 江良慧報導】

近期多處地區破紀錄的三位數高溫,或許是導致全加州20多處的大山火繼續蔓延的主因,其中在優山美地的Creek山火,把超過200人圍困在Sierra國家森林。

原本以為享受悠閒勞工節的露營人士,突然發現被大火圍困,這場被稱為Creek山火的火災突然爆發,越過河流,並且把Sierra國家公園Mammoth pool水塘唯一出路阻截,Dennis Drake當時和家人一起。

Drake說:「是蔓延最快的大火,我聽都未聽過,更不用說看過,太驚人。」

他說他與另外大約150人跳下水塘,並逗留了個多小時躲避大火。

Drake說:「像高爾夫球般大的灰燼,風速高達40、50、60英里,我們只能越走越深,我當時在想,我們會被火燒死,抑或是溺水死。」

Drake拍攝這段片,顯示美軍直升機在火場中央降落。

Drake說:「嘩,我在想他們在這裡,他們來了,而我的焦慮、恐懼和壓力,就從100萬減至大約10,大大鬆一口氣,鬆了巨大的一口氣。」

歷史性三位數高溫加上乾燥天氣,令加州山火繼續蔓延,今年以來全州已經有超過200萬畝土地被焚燒。

至於灣區的CZU山火目前就已經76%受控,聖荷西以東的SCU山火94%受控,Sonoma、Napa和Solano縣的LNU山火,也已經91%受控。

