華爾街股市續跌 Nasdaq跌入調整領域

受到科技股大幅回落的拖累,華爾街股市周二繼續下滑,其中Nasdaq再跌多4%,令到Nasdaq跌入調整領域。

美股已經連跌三個交易日,在大型科技股大量拋售下,Nasdaq周二繼續跌465點,跌幅達4.11%,在過去三個交易日,Nasdaq累積跌了超過10%,即Nasdaq已跌入調整領域。

道瓊斯和S&P500這兩大指數周二也繼續跌超過2%,道指跌632點,S&P500跌95點。

有分析指出,一些重磅科技股大幅回落,因為它們在過去幾個月升得太急太快,其中電動車生產商Tesla周二勁跌21%,是歷來跌幅最大,主要因為Tesla不被納入S&P500指數成份股裡面,S&P500反而決定將網上手工藝銷售商Etsy、半導體設備生產商Teradyne和生化科技公司Catalent加入S&P500指數裡面。

另外,蘋果公司股價大跌6.7%,微軟、Zoom、Amazon和Facebook也跌4%至5%以上。

有投資策略專家認為,隨著商業開始逐步重開,以及疫苗研發有進展,民眾重新開始過正常生活,而減少依靠科技,因此科技股上升的動力將會放緩,應該開始預見投資板塊的轉移。

也有分析指出,美中關係持續惡化,也對股市不利,特朗普總統在周一的記者會上,重申他正考慮美國與中國脫勾,金融專家指出,脫勾是一個經濟概念,而並非一個政治概念,因此估計,是一個非常大的經濟動作。

再加上美國國防部透露,已經建議將中國最大晶片製造商中芯國際加入美國政府的制裁黑名單中,即是在沒有特別許可情況下,供應商不能向中芯國際提供美國的科技,分析認為,此舉將會危害中芯國際的生存,從而重創中國的半導體業。

中國外交部就指,美國這種是霸凌行為,違反國際貿易規則,中國堅決反對。

