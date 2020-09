【有線新聞】

特朗普總統再次表示,考慮與中國脫勾;形容對手、民主黨總統候選人拜登,是中國的棋子。

特朗普說:「拜登勝選將是中國的勝利,因為將令中國擁有美國。我的政府將把美國變成『製造業超級大國』,徹底終止對中國的依賴。不論是脫勾,還是繼續收取大量關稅,我們將終止對中國依賴,因為我們不能依賴中國。」

特朗普表示不能接受中國,把從美國賺到的錢,用作建造火箭和導彈;美國在兩國貿易中,失數以十億美元,若果停止與中國做生意,就不會有損失。

