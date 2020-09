特朗普拜登趁勞工節造勢 集中談論就業經濟

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統和民主黨籍總統候選人拜登趁著周一勞工節展開競選造勢,兩人集中談論就業和經濟。

特朗普周一在白宮記者會上表示,美國正處於V型經濟復甦,經濟已經從疫情反彈過來,又說在疫情期間,流失超過2千萬份工作,但自5月以來已經增加了破紀錄一千萬份工作,單是8月份就創造140萬份工作。

特朗普說:「我們慶祝美國工人,我們正處於美國史上最快的經濟復甦,所以我們感恩很多。」

特朗普其後將矛頭轉向拜登,他形容拜登是中國的「爪牙」,如果拜登勝出,等於中國勝出,到時中國就會擁有美國。

特朗普又提醒說,如果拜登當選,拜登和激進社會主義民主黨人將會立即摧毀經濟。

特朗普揚言,如果他成功連任,將會令美國變成全球製造業超級大國。

至於拜登周一就前往賓夕凡尼亞州Harrisburg市,得到三個工會的背書確認支持,這三個工會代表全美成千上萬的工會員工。

拜登陣營相信,得到工會支持,有助於拉攏威斯康辛州和賓夕凡尼亞州的選票,因為工會建立中產階層。

提到經濟問題,拜登說,單靠增加就業並不足夠。

拜登說:「如果股市一路造好,對特朗普來說是好事,但每個人正受到打擊。」

較早時拜登說,威脅美國大選的不是中國,而是俄羅斯,但聯邦司法部長巴爾就說,威脅來自中國 而不是俄羅斯。

