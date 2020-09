舊金山「緊急社區援助計劃」水費減免延至年底（視頻）

【KTSF】

舊金山水利局於今年5月推出「緊急社區援助計劃」,為市內受新冠肺炎疫情影響的居民用戶,提供最高35%的水費和排污費折扣,該計劃現在延長至今年底。

「緊急社區援助計劃」至今已幫助超過6,000戶居民,每月平均節省水費和排污費53元,另外還有Hetch Hetchy電費15元,符合資格申請帳單折扣的用戶,必須有舊金山水利局的帳戶,而且該帳戶的住宅必須登記在申請者名下。

此外,申請者必須證明因新冠肺炎疫情而收入減少,而且最高家庭年收入低於舊金山地區平均收入的200%。

申請折扣的幅度分別是排污費35%,Hetch Hetchy電力折扣30%,水費折扣15%。

該計劃原本到9月4日結束,現在延長至今年的12月31日,申請者可直接上舊金山水利局網站sfwater.org在線填寫表格

