舊金山「緊急社區援助計劃」水費減免延至年底（視頻）

【KTSF】

舊金山水利局於今年5月推出「緊急社區援助計劃」，為市內受新冠肺炎疫情影響的居民用戶，提供最高35%的水費和排污費折扣，該計劃現在延長至今年底。

「緊急社區援助計劃」至今已幫助超過6,000戶居民，每月平均節省水費和排污費53元，另外還有Hetch Hetchy電費15元，符合資格申請帳單折扣的用戶，必須有舊金山水利局的帳戶，而且該帳戶的住宅必須登記在申請者名下。

此外，申請者必須證明因新冠肺炎疫情而收入減少，而且最高家庭年收入低於舊金山地區平均收入的200%。

申請折扣的幅度分別是排污費35%，Hetch Hetchy電力折扣30%，水費折扣15%。

該計劃原本到9月4日結束，現在延長至今年的12月31日，申請者可直接上舊金山水利局網站sfwater.org在線填寫表格

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。