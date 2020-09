【KTSF 陳嘉琪報道】

自居家令生效後,舊金山住宅區的兩小時泊車限制已經暫停,不過隨著室內更多商業重開,交通局宣布,兩小時的泊車限制將於下星期一恢復。

隨著舊金山再次緩慢重啟經濟,為了讓商業及社區居民有更多車位停車,交通局宣布將於9月14日下星期一起恢復對社區兩小時停車的規定執法,即是只有申請了社區停車證及有傷殘停車證的車輛,才能獲得豁免。

如果沒有有效社區停車證的車輛,必須在時間限制內將車移去一個街口以外的停車位。

交通局表示,抄牌人員一直都在向沒有申請社區停車證的車輛發告示,提醒車主,如果希望停車不受時限,必須向局方申請有效證明。

此外,舊金山的洗街不准停車,以及咪錶的收費,已經在7月份回復正常執法。

