搵屋住：舊金山全新租賃公寓接受申請

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Potrero Hill一個全新落成的租賃公寓大樓，有29個單位接受低收入人士申請。

這棟新的公寓大樓位於16街1301號，29個單位中有4個開放式公寓Studio，13個一房單位，11個兩房單位和一個三房單位，租金從1,182元到1,649元不等。

公寓有天台、燒烤爐、健身房和洗衣房等設施，大樓預留18個可負擔停車位給這29個公寓的租客，一個車位每月100元，如果申請車位人數超出上限，則會抽籤來確定。

申請家庭年收入不得高過舊金山地區收入中位數的55%，單身人士年收入最高49,300元，兩人家庭最高56,400元，三人則為63,400元。

持有Section 8 第八段房屋補助券的民眾也可以申請，住在第十區或者在舊金山居住或工作的申請人將會獲得優先。

申請截止日期為10月2日下午5點，詳情請瀏覽：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000Hld7dUAB

中文申請表格：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000Hld7dUAB/apply-welcome/overview

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。