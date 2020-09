【KTSF】

沙地阿拉伯國籍的華盛頓郵報特約記者與專欄作家哈舒基,在沙地駐伊斯坦布爾領事館遇害案,8名被告周一判刑。

沙地電視宣布法院的判刑,指受害人哈舒基的家人赦免被告的死罪,因此法院裁定,謀殺罪名成立的8名被告,當中5名殺手被判處20年監禁,另外一人判十年,其餘二人判7年。

由於涉案的最高層沒有人被起訴,因此沙地司法當局對本案的處理備受人權團體及聯合國調查人員的批評,哈舒基的未婚妻也發推文指,案情有許多疑問未有釐清,誰是本案的真正負責人仍然不明。

哈舒基在遇害前經常發表文章,批評王儲穆罕默德-薩勒曼,他在2018年10月2號被誘進入沙地領事館後,被謀殺及肢解。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。