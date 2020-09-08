北灣多縣部分地區仍停電 或要周三晚才恢復供電

【KTSF 江良慧報導】

由於過去幾天天氣炎熱乾燥，山火風險增加，太平洋煤電公司（PG&E）從周一晚起實施公共安全斷電，全加州有22個縣總共172,000用戶受影響，當中包括北灣幾個縣。

在北灣城市Calistoga，數以千計的居民一早起來還是漆黑一片，他們會一直停電到周三晚9時，到時PG&E會嘗試讓電線重新供電，今次是今年第一次公共安全斷電。

PG&E剛在上星期才完成這個微型電網，它的發電機可以為市中心1,500個用戶供電，仿似在眾多停電地區中心創造一個有電的小島，但由於尚未測試，所以當眾多居民要承受停電之苦時，這個微型電網就繼續投閒置散。

Calistoga居民Don Ringer說：「投資數百萬元興建的設施，供電給5,000人小鎮都不可以？真荒謬！

在Calistoga和周圍的2,400人因為安全斷電而失去電力供應，但他們不屬於微型電網的覆蓋範圍，因為他們位處於山火高危區，居民和商業只可以盡力適應。

骨科治療師Rick Bollen說：「現在我們用上一些小露營燈，還有小蠟燭，讓我們可在此工作，但今天不會工作太久因為太熱。

對因為疫情已經受重創的商業來說，停電無疑是雪上加霜，為了維持生意不受影響，越來越多人都要購置發電機。

有居民抱怨說，這是個荒謬的新常態，就像生活中盧旺達一樣。

PG&E在受安全停電影響的地區設立社區資源中心，這些中心設有殘障人士能使用的廁所和洗手站，醫療用具充電，個人電子用品充電和Wi-Fi無線上網服務，也會提供樽裝水和零食，市內的中心更有冷暖氣、座椅和冰，公眾可到PG&E網站查詢最近的社區資源中心的地址。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。