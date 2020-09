PG&E實施公共安全停電 Napa, Sonoma縣受影響

【KTSF】

由於天氣轉變增加發生山火的風險,太平洋煤電公司(PG&E)周一晚在北加州22個縣實施公共安全停電,當中包括北灣Napa縣和Sonoma縣,約172,000個用戶受影響。

在風高物燥的天氣下,PG&E於周一晚約9時在多縣實施公共安全停電,某些受影響用戶可能要到周三晚9時才恢復供電。

受停電影響的縣包括Alpine、Amador、Butte、Calaveras、El Dorado、Humboldt、Kern、Lake、Lassen、Mariposa、Napa、Nevada、Placer、Plumas、Shasta、Sierra、Siskiyou、Sonoma、Tehama、Trinity、Tuolumne和Yuba。

在Napa縣,受停電影響的地區包括Deer Park、Angwin、Calistoga、Aetna Springs、Berryessa Estates、St. Helena東面、Pope Valley部分地區。

在Sonoma縣,Santa Rosa市約15,000個月戶,以及位於未設市地區約2,600個用戶受停電影響。

