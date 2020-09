疫情爆發以來 勞工節長周末最多人坐飛機出遊

【KTSF 吳宇斌報導】

新冠疫情之下的勞工節長周末,坐飛機出遊人數是疫情以來的新高。

運輸安全管理局(TSA)指,單在上週五就安檢了超過968,000人,不過這一個數字仍然比一年前的數字少得多,去年同期是有接近220萬人。

而新的數字顯示,美國的航空業界仍然艱難,根據美國航空組織的最新數據,國內的旅客量仍然比去年少七成,國內的客運機隊有29%處於閒置狀態,在8月底最後一個星期,國內飛機平均一班有54名乘客。

聯合航空主席預計,疫情期間的航空業萎縮,將迫使航空公司將薪水支出成本削減三到五成,意味著會裁減成千上萬個職位。

美國航空(AA)最近宣布,10月1日開始,如果聯邦政府沒有提供更多援助,將要解僱或者要員工放無薪假的人數有19,000人,在7月,聯合航空向36,000名員工發出警告,指接近一半的前線員工將會在秋季放無薪假。

為了吸引民眾乘坐飛機,聯合航空、美國航空,以及達美航空(Delta)都宣布,不再收取更改機票的費用,但航空業界組織預計,在2023年前都不會恢復至去年的水平。

組織指,航空公司的收入水平還要花更長的時間來恢復,不過聯航主席就說,主要的航空公司應該能夠撐到下一年。

