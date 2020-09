中印互斥對方部隊在邊境開火

【有線新聞】

中印互相指責對方試圖越過邊境實控線、繼而鳴槍,是兩國邊境45年來首次開火,中國解放軍批評印度作嚴重軍事挑釁,中國外交部提出嚴正交涉;印度反斥中方侵略。

印度傳媒發布聲稱是中印軍方最新衝突地點的相片,該處是班公湖南岸。

解放軍西部戰區凌晨發稿,稱印軍周一非法越線進入神炮山地區,邊防部隊巡邏人員交涉時,印方鳴槍威脅,部隊被迫採取應對措施穩定控制局勢,沒有交代詳情。

印度軍方反駁,是解放軍試圖靠近印度前線陣地,遇上士兵阻攔,中方數度向天鳴槍。過程中,印軍一直克制,沒有越過實控線、沒有開火。

印度傳媒引述官方消息,解放軍是在當天傍晚行動,欲趕走印軍,奪取戰略高地。

事發後據報有40、50名中方士兵持續與印度一方對峙,區內加強軍力部署。

這次是中印自1975年以來首次在邊境開火,兩國互相指責對方違反協議。

印度批評解放軍在雙方展開軍事、外交接觸之際,採取侵略行動,發布與事實不符的聲明,意圖誤導公眾。

解放軍則形容印軍行為是嚴重的軍事挑釁、性質惡劣,要求立即停止危險行動,撤回越線人員,嚴格約束一線部隊,嚴肅查處鳴槍挑釁人員,確保不再發生類似事件。又強調戰區部隊堅決捍衛國家領土主權。

中國外交部發言人趙立堅指:「中方已經通過外交和軍事渠道向印方就此提出嚴正交涉,中方一再強調雙方應該通過和平,通過協商對話解決雙方分歧,對抗對雙方都沒有好處。」

