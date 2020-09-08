中印互斥對方部隊在邊境開火

【有線新聞】

中印互相指責對方試圖越過邊境實控線、繼而鳴槍，是兩國邊境45年來首次開火，中國解放軍批評印度作嚴重軍事挑釁，中國外交部提出嚴正交涉；印度反斥中方侵略。

印度傳媒發布聲稱是中印軍方最新衝突地點的相片，該處是班公湖南岸。

解放軍西部戰區凌晨發稿，稱印軍周一非法越線進入神炮山地區，邊防部隊巡邏人員交涉時，印方鳴槍威脅，部隊被迫採取應對措施穩定控制局勢，沒有交代詳情。

印度軍方反駁，是解放軍試圖靠近印度前線陣地，遇上士兵阻攔，中方數度向天鳴槍。過程中，印軍一直克制，沒有越過實控線、沒有開火。

印度傳媒引述官方消息，解放軍是在當天傍晚行動，欲趕走印軍，奪取戰略高地。

事發後據報有40、50名中方士兵持續與印度一方對峙，區內加強軍力部署。

這次是中印自1975年以來首次在邊境開火，兩國互相指責對方違反協議。

印度批評解放軍在雙方展開軍事、外交接觸之際，採取侵略行動，發布與事實不符的聲明，意圖誤導公眾。

解放軍則形容印軍行為是嚴重的軍事挑釁、性質惡劣，要求立即停止危險行動，撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件。又強調戰區部隊堅決捍衛國家領土主權。

中國外交部發言人趙立堅指：「中方已經通過外交和軍事渠道向印方就此提出嚴正交涉，中方一再強調雙方應該通過和平，通過協商對話解決雙方分歧，對抗對雙方都沒有好處。」

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。