很多人怕被新冠病毒傳染,買回來的食品或包裹都花很多時間清洗,根據一項研究,沒有確切的案例證明,吃的食物是新冠病毒傳染媒介。

國際食品微生物學規範委員會的聲明,沒有確鑿的證據表明食品是新冠病毒傳播的重要來源或媒介。

該組織表示,可能有人吃了被病毒感染的東西,但目前沒有被確認的案件。

一些國家地區對進口食品會測試或詢問是否有新冠狀病毒,但國際委員會表示,這是不必要的,重要的是,應該著重在食品衛生,並保護食品工人、消費者和餐館顧客免於受到人與人接觸感染。

