加州20號提案將修正漏洞 嚴懲盜竊和毒品犯罪（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

今年11月選舉,加州20號提案將修正AB109、47號和57號三項法案中的漏洞,嚴懲盜竊和毒品犯罪.20號提案也獲得了執法人員的支持。

支持加州20號提案的多個團體紛紛表示,提案將修正2014年通過的47號提案中對偷竊財物金額,不超過950元的罪犯不予起訴的執法偏差,遏止有組織的團夥盜竊。

加州警長協會前主席Ron Lawrence說:「他們去購物商場、小商店,他們去Walmart、Target和Home Depot,一路偷到950元,即使他們被捕,因為這是輕罪,他們也只是收到開庭日期告票,他們不會入獄,這意味著他們可以在馬路對面進入隔壁商店,並偷竊最高950元商品,他們仍然不會入獄*

平等公義協會主席李少敏(Frank Lee)說:「20號提案將停止連續盜竊,在20號提案下,任何人在第三次因竊取超過250美元而被抓,可判重罪,即使前兩次仍然竊取950元財物。」

2016年選民通過的57號提案,對許多暴力犯罪降級為非暴力犯罪,以此獲得假釋和減刑機會,20號提案會將槍枝盜竊、身分盜竊或非法使用他人信用卡等從原來的輕罪,提升到重罪。

舊金山縣警協會主席Ken Lomba說:「我們需要把公共安全放回首位,我們需要集中精力保護孩童,我們要讓屢犯者承擔責任,我們要停止有組織犯罪率。」

另外,20號提案還要求對2014年之前被判輕罪和重罪之間的罪名,例如重大盜竊、藏毒、家庭暴力和未成年人賣淫等,都要向加州和聯邦提交自己的DNA樣本。

加州副地檢官協會主席Michele Hanisee說:「司法部的研究表明,用DNA斷定的謀殺案件中,有30%的DNA來自被裁定是毒品犯罪的人,還有29%是被裁定的財產犯罪者。」

有商業團體也支持20號提案,認為可以改善治安狀況。

亞裔美國人商會主席Dennis Wen說:「大多數華人和亞裔本地團體,有時甚至不願向警察或保險公司舉報,首先,他們認為沒甚麼幫助,即使有向警察舉報那些罪案,因為會造成更多的麻煩和問題,使他們不得不花更多時間做這些事。」

反對20號提案的有前加州州長布朗,他認為應在懲罰的同時,也應給予囚犯贖身和改造空間。

北加州美國公民自由聯盟ACLU也表示反對,認為20號提案扭轉了2012年至今的許多改革,將重返嚴判和大規模監禁時代,從而取代為讓加州犯罪率達到歷史最低水平的努力。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。