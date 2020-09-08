衛生專家憂勞工節後染疫人數再飆升

【KTSF 張麗月報導】

參考過去一些節日假期過後，都出現疫情反彈上升的情況，因此衛生醫療專家擔心，這個勞工節長週末假期過後，也可能會出現類似的情況。

有數以百萬計的人趁著勞工節長週末假期出外旅遊，衛生專家擔心，新型肺炎病毒個案可能在勞工節假期過後飆升。

急救生醫生Annalee Baker說：「亡兵紀念日確診個案上升，7月4日也如是，如此類推，我們將看見類似情況出現。」

截至星期六，在美國有超過648.5萬宗染疫確診個案，染疫死亡人數超過19.3 萬。

衛生官員警告說，在節日假期外出旅遊的民眾，如果不做足防疫措施，染疫個案可能會飆升。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說：「我們不希望有另一次疫情上升，令我們要重頭來過，所以這真是重要的週末。」

因此在家庭和社交聚會時，應該限制出席的人數，防止有超級病毒傳播出現。

專家也促請大學生留在校園，避免不必要的來往，目前有多隻新型肺炎病毒疫苗正在研發中，衛生官員也提醒說，也不要忘記預防流感，以避免出現「雙重飆升」。

Baker醫生說：「我們預測將出現這類的雙重上升，新型肺炎病毒和流感病毒的出現非常類似。」

另外，華盛頓大學推測在年底前，美國的新型肺炎死亡案例可能倍增至41萬宗以上。

美國最多病例的頭五個州，分別是加州（74.1萬宗）、德州（66.8萬）、佛羅里達（64.8萬）、紐約（47.2萬）與喬治亞州（28.3萬）。

而紐約州感染率連續30日低於1%

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