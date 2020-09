衛生專家憂勞工節後染疫人數再飆升

【KTSF 張麗月報導】

參考過去一些節日假期過後,都出現疫情反彈上升的情況,因此衛生醫療專家擔心,這個勞工節長週末假期過後,也可能會出現類似的情況。

有數以百萬計的人趁著勞工節長週末假期出外旅遊,衛生專家擔心,新型肺炎病毒個案可能在勞工節假期過後飆升。

急救生醫生Annalee Baker說:「亡兵紀念日確診個案上升,7月4日也如是,如此類推,我們將看見類似情況出現。」

截至星期六,在美國有超過648.5萬宗染疫確診個案,染疫死亡人數超過19.3 萬。

衛生官員警告說,在節日假期外出旅遊的民眾,如果不做足防疫措施,染疫個案可能會飆升。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說:「我們不希望有另一次疫情上升,令我們要重頭來過,所以這真是重要的週末。」

因此在家庭和社交聚會時,應該限制出席的人數,防止有超級病毒傳播出現。

專家也促請大學生留在校園,避免不必要的來往,目前有多隻新型肺炎病毒疫苗正在研發中,衛生官員也提醒說,也不要忘記預防流感,以避免出現「雙重飆升」。

Baker醫生說:「我們預測將出現這類的雙重上升,新型肺炎病毒和流感病毒的出現非常類似。」

另外,華盛頓大學推測在年底前,美國的新型肺炎死亡案例可能倍增至41萬宗以上。

美國最多病例的頭五個州,分別是加州(74.1萬宗)、德州(66.8萬)、佛羅里達(64.8萬)、紐約(47.2萬)與喬治亞州(28.3萬)。

而紐約州感染率連續30日低於1%

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。