科羅拉多洛磯山脈周二之前還是炎夏天氣,不過一股強大的冬季風暴為當地帶來風雪,氣溫也因此從華氏90度以上的高溫,急降至冰點或以下。

科羅拉多丹佛市的氣溫在不到18小時內,急降超過60度,這種氣溫大幅升跌的天氣,在科羅拉多的冬季也時有出現,但在9月就非常罕見。

周二早上的寒冷空氣,把大部分地區的雨變成雪,氣象局向丹佛Boulder和Fort Collins發出冬季天氣預警,預告這些地區在周三中午前可能有多達兩吋到6吋的降雪。

