【有線新聞】

報道指,中國試圖入侵多間美國大學的電腦系統,以取得研發新型肺炎疫苗資訊。

《紐約時報》報道,北卡羅來納大學是黑客其中一個目標,聯邦調查局數星期前通知校方,有中國黑客團隊試圖入侵大學的流行病學系電腦系統,但不成功。

報道指,中國黑客同時攻擊幾間美國大學的電腦系統,又指黑客不直接鎖定藥廠,是因為學校的網絡保安,相對沒那麼嚴密、較易入侵。

中國外交部早前否認盜取疫苗機密,強調毋須靠偷取得領先地位。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。