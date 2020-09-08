舊金山准許戶外髮廊營業 華埠試業情況如何

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山上星期准許髮廊在戶外重新營業，華埠有髮型屋在剛剛過去的周末試業，情況怎樣呢？

這間位於天后廟街的髮型屋，是華埠少有在室外試業的髮型屋，室外剪髮只有一個位置，為了保障顧客及髮型師的安全，四周用透明膠布包圍。

老闆娘梁小姐表示，除了雙方都要戴口罩外，每剪完一個，所有的髮剪及用具全部要消毒，地上的頭髮每次都要清走。

髮型屋老闆梁小姐說：「籌備幾天時間，有很多東西都幾麻煩，生意都時有時無，即是正常運作，有很多街坊朋友都捧場支持，還有熟客會回來支持。」

梁小姐表示，他們周日剛剛開始在戶外營業，來剪髮的人不夠十個，與正常營業時每日至少10多個差很遠，但受到疫情影響，已經超過半年沒有做生意，可以開始營業已經很滿足。

梁小姐說：「個個都想做生意，但這個情況，疫情影響很大，問題出現了，未必生意可以恢復到以前的營業額。」

劉先生剛剛就在此剪完髮，他表示，在室外剪髮，不時會感受到旁人的目光，是有點不太自然，但剪完頭髮覺得比較輕鬆舒服。

劉先生說：「室內可以洗頭，室外不可以洗頭，不可以吹風筒，又熱、又曬，有很多不方便的地方。」

為了等商戶可以在戶外做生意，其中一段天后廟街在每個星期五、六、日都會不准行車，至於另一面的天后廟街，因為未得到商戶的共識，現在還封不成。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。