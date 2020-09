舊金山准許戶外髮廊營業 華埠試業情況如何

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山上星期准許髮廊在戶外重新營業,華埠有髮型屋在剛剛過去的周末試業,情況怎樣呢?

這間位於天后廟街的髮型屋,是華埠少有在室外試業的髮型屋,室外剪髮只有一個位置,為了保障顧客及髮型師的安全,四周用透明膠布包圍。

老闆娘梁小姐表示,除了雙方都要戴口罩外,每剪完一個,所有的髮剪及用具全部要消毒,地上的頭髮每次都要清走。

髮型屋老闆梁小姐說:「籌備幾天時間,有很多東西都幾麻煩,生意都時有時無,即是正常運作,有很多街坊朋友都捧場支持,還有熟客會回來支持。」

梁小姐表示,他們周日剛剛開始在戶外營業,來剪髮的人不夠十個,與正常營業時每日至少10多個差很遠,但受到疫情影響,已經超過半年沒有做生意,可以開始營業已經很滿足。

梁小姐說:「個個都想做生意,但這個情況,疫情影響很大,問題出現了,未必生意可以恢復到以前的營業額。」

劉先生剛剛就在此剪完髮,他表示,在室外剪髮,不時會感受到旁人的目光,是有點不太自然,但剪完頭髮覺得比較輕鬆舒服。

劉先生說:「室內可以洗頭,室外不可以洗頭,不可以吹風筒,又熱、又曬,有很多不方便的地方。」

為了等商戶可以在戶外做生意,其中一段天后廟街在每個星期五、六、日都會不准行車,至於另一面的天后廟街,因為未得到商戶的共識,現在還封不成。

