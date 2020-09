中國據報收緊美國駐華記者簽證規定

【有線新聞】

中國據報反制美國收緊美國媒體記者的簽證限制,多名美國駐華記者近日申請記者證與簽證續期受阻。中方否認拒絕續期,稱正處理相關申請,其間外媒採訪工作不受影響。

記者證續期申請遇阻滯的包括美國有線新聞網絡的卡爾弗、華爾街日報的英籍記者裴杰與另外兩名彭博非美籍記者。駐華外國記者協會證實,至少四間美國媒體、五名記者受影響。

他們上周申領續期,未有如常獲發新證件,得到的是一封信函,列明「正受理續期申請」。職員建議申請人隨身攜帶信件和過期記者證,以證明身分。

外國駐華記者的簽證一般與記者證綑綁,記者證未獲續期,卡爾弗與裴杰僅獲延長簽證兩個月,較以往的一年有效期大減。

報道更稱中方表明新限制與記者採訪工作無關,而是回應美國的對等措施是否批准續期,視乎美國如何對待中國記者。

在北京,外交部否認拒絕美國記者簽證續期,強調正處理申請,其間記者在華採訪、報道不受影響。又批評美國不斷升級對中國媒體的政治打壓,早前縮短中國駐美記者逗留期限至90天後,至今未曾批准續期。

外交部發言人趙立堅表示:「美方蠻橫無理。並且以中國駐美記者簽證延期問題作為要脅,將中國媒體記者當做人質,向中方極限施壓,中方絕不吃這一套。」

他警告如美方一意孤行、錯上加錯,中方將被逼作出必要、正當回應。

