林鄭指行政主導三權的真理愈辯愈明

香港特區行政長官林鄭月娥表示,過去一星期有關「三權分立」的真理已經愈辯愈明,就是香港實行行政主導,以特首為核心,她期望社會能停止炒作。

林鄭月娥說:「有些人居心叵測,喜歡用這些事引起社會矛盾。對我而言,經歷過去一星期社會辯論,對這議題的真理,或是香港政治體制以行政為主導、以行政長官為核心向中央人民政府負責,一個如此清晰的政治體制,這個真理能夠達致愈辯愈明。我亦希望以後不會成為炒作的議題,而是成為大家要深入認識,尤其是要教育下一代的議題。當我們說香港的政治體制,是行政主導、以行政長官為核心,並非等如行政長官會干預司法獨立,行政、立法、司法機關仍是各施其職,而司法機關的司法審判獨立至為重要。」

星期日九龍區有人聚集,有12歲女孩被警方壓在地上制服,又有巴士司機因身上有扳手被指涉嫌危險駕駛,及藏有攻擊性武器被捕。林鄭月娥未有回應看到這些畫面有何感受,她指如果市民對警方執法有不滿,可以投訴,會全力跟進。

另外,人民力量副主席譚得志被控「發表煽動文字」,是一條百多年前殖民地年代立的法例,林鄭月娥指法律無關新舊,依然有效,如果有證據,就可以引用。她又指事件與言論自由無關,市民批評特首不會犯法。

林鄭月娥說:「我也可以很坦白說,肯定不是批評行政長官就會違反法律上限制言論自由的情境。事實放在眼前,每天打開報紙,電子媒體、網上就更不用說了,對特區政府、行政長官、個別官員的批評是「恆如沙數」,所以怎會說因為不可以批評政府的工作,或個別官員而違反有關條例呢?請大家可以放心。」

