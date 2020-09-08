林鄭指行政主導三權的真理愈辯愈明

【有線新聞】

香港特區行政長官林鄭月娥表示，過去一星期有關「三權分立」的真理已經愈辯愈明，就是香港實行行政主導，以特首為核心，她期望社會能停止炒作。

林鄭月娥說：「有些人居心叵測，喜歡用這些事引起社會矛盾。對我而言，經歷過去一星期社會辯論，對這議題的真理，或是香港政治體制以行政為主導、以行政長官為核心向中央人民政府負責，一個如此清晰的政治體制，這個真理能夠達致愈辯愈明。我亦希望以後不會成為炒作的議題，而是成為大家要深入認識，尤其是要教育下一代的議題。當我們說香港的政治體制，是行政主導、以行政長官為核心，並非等如行政長官會干預司法獨立，行政、立法、司法機關仍是各施其職，而司法機關的司法審判獨立至為重要。」

星期日九龍區有人聚集，有12歲女孩被警方壓在地上制服，又有巴士司機因身上有扳手被指涉嫌危險駕駛，及藏有攻擊性武器被捕。林鄭月娥未有回應看到這些畫面有何感受，她指如果市民對警方執法有不滿，可以投訴，會全力跟進。

另外，人民力量副主席譚得志被控「發表煽動文字」，是一條百多年前殖民地年代立的法例，林鄭月娥指法律無關新舊，依然有效，如果有證據，就可以引用。她又指事件與言論自由無關，市民批評特首不會犯法。

林鄭月娥說：「我也可以很坦白說，肯定不是批評行政長官就會違反法律上限制言論自由的情境。事實放在眼前，每天打開報紙，電子媒體、網上就更不用說了，對特區政府、行政長官、個別官員的批評是「恆如沙數」，所以怎會說因為不可以批評政府的工作，或個別官員而違反有關條例呢？請大家可以放心。」

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