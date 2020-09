準父母用煙火裝置公布胎兒性別釀南加山火

【KTSF 江良慧報導】

除了灣區之外,加州多處地區都有山火,其中在南加州San Bernardino縣的El Dorado山火,火場面積已經超過7,000畝,而引發這宗山火的是一對準父母,原本計劃用別開生面的方法來公佈即將出生胎兒的性別,可惜卻釀成大禍。

事發在上星期六,一對父母帶同其他年幼子女,以及一名負責替他們拍攝的親友,到洛杉磯以東的El Dorado Ranch公園公佈未出生胎兒的性別,他們使用了一個會噴出顏色煙的煙火裝置,如果噴出粉紅色煙就代表是女兒,如果噴藍色煙則代表是兒子。

但事發當天,當地氣溫高達三位數字,結果是他們一啟動裝置,就點燃附近方圓四尺的野草,加上風高物燥,大火迅速蔓延,大火目前只有5%受控,附近一些小社區也要緊急疏散。

事發後該對夫婦有和當局合作,暫時沒有人被捕,最後將要由縣司法部長決定是否提出起訴,也要視乎是否有居民因此失去居所,和有沒有人命傷亡。

