北灣、東灣、Santa Cruz山區發紅色火災警告

【KTSF 黃恩光報導】

灣區受熱浪影響,多處錄得打破同日的最高溫紀錄,另外,由於星期一晚開始,海拔高的山區將出現疾風,國家氣象局對北灣、東灣,以及Santa Cruz山區發出紅色火災警告。

紅色火災警告星期一晚10點至星期三早上8點生效,涵蓋北灣、東灣以及灣區以南Santa Cruz山區。

氣象局預測,山峰地區將吹強勁的北風和東北風,最高風速可達到每小時50英里,由於灣區出現不正常高溫,再加上乾燥和強風,大大增加山火的危險。

灣區周一仍然很熱,內陸城市Concord最熱,最高氣溫華氏110度左右,北灣Napa、Santa Rosa、東灣Livermore、南灣Gilroy等城市都超過華氏100度,酷熱天氣警告到星期一晚9點解除。

預測周二開始氣溫將稍為回落幾度,內陸城市仍會出現三位數字的高溫,舊金山星期二日間最高氣溫華氏80多度。

星期日是這個勞工節週末最炎熱的一天,灣區多處最高氣溫打破同日紀錄,舊金山星期日錄得華氏100度高溫,是自從1904年以來同日最熱的一天。

最令人難受就是,天氣熱的同時,空氣又異常渾濁,加州以及灣區多處山火,Marin縣以及Mendocino縣山火發出的煙霧,影響著灣區的空氣質素,灣區空氣質素管理局將愛惜空氣日延續至星期三,嚴禁焚燒木頭等活動,以免進一步污染空氣。

當局也呼籲大家避免戶外活動,盡量留在家中。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。