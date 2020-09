San Bruno一賭場戶外重開迎賭客（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情期間賭場也關門,現在允許在戶外營業,灣區首家戶外賭場周五晚正式迎接賭客。

位於中半島San Bruno市中心的Artichoke Joe’s賭場,周五晚6點重新開放,白天記者前往拍攝,白色大帳棚內有32張牌桌,可容納250人。

為了配合新冠疫情的衛生指引,每張牌桌都有塑膠隔板及清潔用品,賭客進場必須量體溫,紙牌及代幣籌碼也會每天消毒。

為了防止作弊,每個牌桌也加裝了監視器,光是為了戶外營業,就花了35萬元,但業者還是很興奮。

說:「我們非常興奮,從3月13日關閉,有超過400名員工放無薪假,我們決定找替代方案,很顯然短期內不可能回到室內,所以我們決定搭帳篷,走到戶外。」

DeFriese說,這段期間他們每天接到詢問電話,很多老賭客都迫不急待回來,記者在採訪之前,已經有兩位華裔男子上前詢問是否賭場已經重開,這裡的賭客80%是亞裔,在疫情期間許多人失業,如果有人賭博欠債,賭場如何面對這樣的賭客。

說:「我們有加入加州的”自願禁門令計劃”,如果我們發現有客人不應該在這裡,我們會請他們離開,遺憾的是,我們不會知道賭客錢從哪裡來,或是他們是否有工作,但我們會非常謹慎,我們不希望他們因為太想要贏錢而冒險,我們不會讓這種情形發生。」

室外賭博挑戰也很大,像是飛機、捷運的噪音,還有遇上大風或是熱浪。

業者表示,賭場通常都是24小時營業,不過由於在戶外,因此營業時間是上午7點到半夜3點。

灣區其他城市賭場,包括聖荷西,也將在近期內開放戶外賭博。

