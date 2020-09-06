San Bruno一賭場戶外重開迎賭客（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情期間賭場也關門，現在允許在戶外營業，灣區首家戶外賭場周五晚正式迎接賭客。

位於中半島San Bruno市中心的Artichoke Joe’s賭場，周五晚6點重新開放，白天記者前往拍攝，白色大帳棚內有32張牌桌，可容納250人。

為了配合新冠疫情的衛生指引，每張牌桌都有塑膠隔板及清潔用品，賭客進場必須量體溫，紙牌及代幣籌碼也會每天消毒。

為了防止作弊，每個牌桌也加裝了監視器，光是為了戶外營業，就花了35萬元，但業者還是很興奮。

說：「我們非常興奮，從3月13日關閉，有超過400名員工放無薪假，我們決定找替代方案，很顯然短期內不可能回到室內，所以我們決定搭帳篷，走到戶外。」

DeFriese說，這段期間他們每天接到詢問電話，很多老賭客都迫不急待回來，記者在採訪之前，已經有兩位華裔男子上前詢問是否賭場已經重開，這裡的賭客80%是亞裔，在疫情期間許多人失業，如果有人賭博欠債，賭場如何面對這樣的賭客。

說：「我們有加入加州的”自願禁門令計劃”，如果我們發現有客人不應該在這裡，我們會請他們離開，遺憾的是，我們不會知道賭客錢從哪裡來，或是他們是否有工作，但我們會非常謹慎，我們不希望他們因為太想要贏錢而冒險，我們不會讓這種情形發生。」

室外賭博挑戰也很大，像是飛機、捷運的噪音，還有遇上大風或是熱浪。

業者表示，賭場通常都是24小時營業，不過由於在戶外，因此營業時間是上午7點到半夜3點。

灣區其他城市賭場，包括聖荷西，也將在近期內開放戶外賭博。

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