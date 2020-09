影評：從西方眼光看東方傳奇人物的新版《木蘭》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

花木蘭代父從軍的典故,又再讓好萊塢搬上電影螢幕。

古代中國,小時候展現敏捷身手的花木蘭,家人與社會要她壓抑自己的銳氣。成長年代被灌輸,一個女子要給家庭帶來榮耀的方式,就是能被許配出去。中國在面對外族侵略下,皇帝徵召所有家庭必須有一位男子從軍。木蘭家中沒有男孩子,眼看中年父親必須抱著老傷從軍。木蘭一晚偷了父親的劍和戰袍,到軍營報道。

於此同時,外族軍隊也請到一個女巫仙娘來助陣。一次戰場上的交鋒,仙娘告訴木蘭她的謊言將是帶毒的致命傷。木蘭最終以真面貌帶領軍隊,也獲得同輩支持,擊退外族軍,成功保護了皇帝,給家族帶來榮耀。

迪斯尼在22年前,首度以動畫片的方式拍攝木蘭的故事。2020年的真人版本是公司一系列重拍以真人版取代的其中一部。耗資超過2億美元拍攝的影片,請來紐西蘭導演Niki Caro 指導。這也是歷來女導演當中最高成本的電影。原本是今年三月推出,但是受到疫情影響,電影推出日期一再延後。最後迪斯尼決定以串流方式推出,而這期間也發生一些爭議。其中,演木蘭的中國演員劉亦菲,因為在香港反修例示威活動期間,推文說支持港警,之後就一直面對許多人要杯葛電影的聲浪。

如果只按照電影的素質來說,可以清楚看到2億元的資本投在哪裡。攝影和美術設計方面,都看得出電影人非常用心。但是跟進年來的中國高成本製作相比,則是小巫見大巫。甄子丹、李連杰、甚至是國寶級的鞏俐,在影片中感覺大材小用。而雖然劉亦菲有不俗的表現,在幾場和鞏俐的對手戲中,也是實力懸殊。讓大家感覺似乎更想知道,仙娘這角色背後的故事。

可悲的是,迪斯尼想認真拍較符合中國典故的花木蘭故事,除了全亞裔演員陣容令人讚賞之外,幕後主要人物:導演、攝影、美術指導、甚至是編曲方面,都是由白人指導。四名編劇也均是白人!所以在劇情上也有不少缺陷。例如對氣和孝的敘述,都是一再引述。亞裔觀眾會感覺怪,並看得出這是從白人角度拍的電影,過度解釋這典故中提到的概念和其中的領悟,從外頭看進來的感覺。更加令人懊惱的是,這又是一部完全忽略亞裔人物感情和慾望的電影,再度體現白人看亞裔的刻板印象。

真人演出的好萊塢新版《Mulan》投入巨大成本,卻給人一種缺陷的感覺。滿分五分中得三分,可以欣賞。

電影目前可以在迪斯尼的串流平台 Disney+ ,付費觀看。

電影網頁:https://movies.disney.com/mulan-2020

