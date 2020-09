當局瓦解非法販賣魚翅花膠犯罪集團 多名華人被起訴

【KTSF 江良慧報導】

聯邦司法部宣布瓦解一個跨國犯罪集團,涉及非法販賣魚翅和花膠、販毒和洗錢,被起訴的12人當中,包括多名灣區華裔居民。

負責本案的聯邦緝毒局人員形容,本案的案情猶如電影劇本一般,包括有墨西哥毒販,利用急凍鯊魚走私超過900公斤的海洛英,之後又涉及一些利用非法買賣野生動物,為販毒集團洗錢的華裔。

這個有多個部門參與名為Operation Apex的行動,背景始於2015年,當時魚類及野生動物管理局懷疑有人非法採摘野生動物,包括瀕危物種魚類的魚翅和花膠。

魚類及野生動物管理局的執法部門因此在喬治亞州設立海鮮生意,展開臥底行動,並刻意追查魚翅買賣,因為他們知道有非法的魚翅經喬治亞州進出。

而搗破案件後,執法人員在12名被告人的家和工作地點,分別撿獲總值超過390萬的多個銀行戶口,大約值300萬的黃金、銀及其他貴價金屬,還有價值100萬的鑽石、大約1萬8000棵大麻、34.5磅經提煉的大麻和多件武器,又記錄了有超過6頓魚翅被採摘,執法人員也撿獲18個瀕危石首魚的魚肚。

根據法庭文件,當局一共起訴12人和兩間公司,12人當中有多名華裔,5人來自灣區,包括舊金山的Woonjin Lam和Anthony Wu、Burlingame的Terry Xing Zhao Wu和Natalie Ye Man Chan Wu,以及San Lorenzo的Ying Le Pang。

另外兩間被告的公司中,也有一間是位於San Bruno的Serendipity Solutions。

起訴書指,來自美國不同地區,以及香港、墨西哥、加拿大和其他地方的合謀人,都牽涉在這個從事野生動物販賣、採摘魚翅、販毒和洗錢的W跨國犯罪集團。

多名被告人涉嫌從2010年開始串謀呈交假文件和利用假的業務,和幾十個銀行戶口,去掩飾非法活動所得的款項。

起訴書說,有份串謀的人,會把從非法活動,包括販賣野生動物和販毒所得大筆現金,存進買賣黃金、貴價金屬和珠寶的第三方的商業銀行賬戶,以隱瞞非法行為。

串謀的人也會把數以百萬計從非法活動所得的錢,存入在美國、墨西哥及香港的銀行戶口,以隱瞞這些錢的來源。

