【有線新聞】

世衛更新臨床治療指引,強烈建議以類固醇治療新型肺炎重症患者。

世衛表示有研究發現,以皮質類固醇藥物治療重症患者存活率有68%,較無使用類固醇高8%,在每1,000名重症患者中,可減少87宗死亡病例。

世衛強烈建議在醫治重症患者時,使用類固醇約7至10天,但病徵較輕的患者就不建議使用。

