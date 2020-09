【有線新聞】

美國白宮據報要求聯邦機構,申報所有與中國相關的開支。

路透社翻查白宮預算及管理辦公室文件,發現白宮指示各個政府機構,在本月21日前提交有關聯邦資金的數據,而這些資金是用於支援中國,或抗衡中國在全球的不公平競爭行為、惡意活動和影響力。

文件未有提及會如何使用這些數據,只是稱會讓決策者得悉華府各項涉及中國的開支。

報道引述白宮發言人證實,要求聯邦機構提交數據,強調是為了確保美國在與敵對國家,包括中國抗衡期間保持優勢。

