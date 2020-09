【有線新聞】

聯合國多名人權專家,罕有聯署去信中國,表示關注港區國安法,侵犯港人基本權利;又促請中方解釋,有關「域外管轄權」的條文。

聯合國七名人權專家,周三聯署去信中國政府,表達對實施港區國安法的關注。14頁的信函提及,港區國安法有違中國肩負的國際法義務,多個主要範疇條文有欠清晰,侵犯港人若干基本權利;關注在新例下,不少人權人士舉辦的合法活動,被定性為非法的分裂活動;強調不應透過立法,限制受保障的基本權利,包括言論、表達與集會自由。

專家又促請中國解釋,港區國安法「域外管轄權」條文,確保符合中方有份簽署的《公民權利和政治權利國際公約》,建議中方委任「完全獨立」專員,檢視港區國安法,是否符合其國際人權義務。

