加州州議會批准一項緊急審計,將對就業發展局(EDD)在疫情期間發放失業金的諸多問題進行緊急審計作業。

有40名州議員周三提出對EDD展開緊急審計,並要求EDD公布疫情期間失業金發放問題的確切情況,包括到底延遲發放失業金的情況有多嚴重,還有失業金遭到浮濫申請甚至違規申請等問題。

本地ABC7電視台報導指出,州議會已經批准這項緊急審計,州眾議員Jim Peterson表示,EDD無法提供基本客戶照顧給失業的數百萬勞工,負責管理新冠肺炎疫情撥款,包括失業福利的審計官員幾天前才警告,失業金的發放是「高風險」的問題。

過去6個月,失業人數持續增加,申請失業金的抱怨聲浪也不斷,包括沒有收到失業金,或是無法登記申請失業金等,有分析指出,這也是跟電腦系統老舊有關。

