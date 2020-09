搵屋住：舊金山新長者出租公寓接受申請

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山靠近海旁有一個全新長者公寓出租,有37個單位現正接受年滿62歲或以上的長者申請。

這棟長者公寓位於Davis 街735號,距離海旁僅一街之隔,步行去華埠大約15分鐘。

大樓是今年全新落成,接受申請的37個單位,包括16個開放式公寓Studio和21個一睡房單位,開放式公寓面積介乎409至439平方英呎,一房公寓則為564至778平方英呎。

開放式公寓最多兩人居住,一房單位則最多三人居住。

申請人年收入限制,按照地區收入中位數的三成到七成分四個級別,租金也是按照申請人年收入分成四個級別。

開放式公寓租金每月從600元到1,496元不等,一房公寓則從每月667元到1,692元不等。

持有Section 8 第八段房屋補助券的民眾也可以申請,持有前舊金山重建局推薦書和租客安置書的長者,分別獲得第一和第二優先,住在第三區的長者有第三優先,而在舊金山居住或工作的長者是第四優先。

申請截止日期為9月29日下午5點,完成37個單位抽籤後,當局會再抽出400份申請放入等候名單。

詳情請瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HlccfUAB

中文申請表格:https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HlccfUAB/apply-welcome/community-screening

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。