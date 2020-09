舊金山新大廈只可用電煮食 市參事提修訂保障現存餐館不受影響（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市參事孟達文(Rafael Mandelman)早前提出法案,規定明年起所有新建的大廈全部改由電力代替天然氣煮食,引起不少中餐館的擔憂,孟達文表示,將會提出修訂案,保障一些需要搬遷的現存餐館不受法案影響。

為了減低廢氣排放保護環境,市參事孟達文與環境局在6月份提出法案,建議規定明年起,舊金山市內所有新建的大廈,包括住宅及餐館,都必須改用電力煮食,所有現存的大廈及餐館則不受影響。

環境局能源項目主任朱立維(Lowell Chu)說:「如果有現有餐館,有酒樓,在家裡,小生意,不會影響你,你可以繼續用你的煤氣,你的鍋,繼續炒,我們的議案是全新工程,2021年開始。」

雖然法案影響的只是小部分的大廈,但亦有不少中餐館反映,利用電力煮食不夠鑊氣,而且煮菜的速度慢,對於開餐館的完全行不通,促請市府暫緩計劃,起碼等到有替代的煮食用具才再推行法案。

孟達文表示,全球的氣候變化急速惡化,保護環境刻不容緩,加上天然氣比較危險,十年前San Bruno及去年在列治文區的大爆炸,就是漏煤氣所致。

不過孟達文亦不排除會加入修訂案,華埠新亞洲大酒樓所在的大廈未來將會拆除,重建成可負擔房屋,到時新亞洲或者會在原址重開,孟達文指出,正研究豁免好像新亞洲這一類現存,但需要在新大廈重開的餐館。

孟達文說:「我們正想辦法,好像新亞洲這些現存的商業不會因此流失,因為新亞洲可能在新大廈重開,但我想確保這些例外情況是少數,因為法案本身只是影響小部分的大廈。」

法案本身亦規定,在新建大廈地舖新開的餐館,會有多一年的寬限期,只要在2022年1月1日前向樓宇檢查局申請牌照,仍然可用天然氣煮食,法案正在委員會審議。

