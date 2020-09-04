舊金山新大廈只可用電煮食 市參事提修訂保障現存餐館不受影響（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市參事孟達文（Rafael Mandelman）早前提出法案，規定明年起所有新建的大廈全部改由電力代替天然氣煮食，引起不少中餐館的擔憂，孟達文表示，將會提出修訂案，保障一些需要搬遷的現存餐館不受法案影響。

為了減低廢氣排放保護環境，市參事孟達文與環境局在6月份提出法案，建議規定明年起，舊金山市內所有新建的大廈，包括住宅及餐館，都必須改用電力煮食，所有現存的大廈及餐館則不受影響。

環境局能源項目主任朱立維（Lowell Chu）說：「如果有現有餐館，有酒樓，在家裡，小生意，不會影響你，你可以繼續用你的煤氣，你的鍋，繼續炒，我們的議案是全新工程，2021年開始。」

雖然法案影響的只是小部分的大廈，但亦有不少中餐館反映，利用電力煮食不夠鑊氣，而且煮菜的速度慢，對於開餐館的完全行不通，促請市府暫緩計劃，起碼等到有替代的煮食用具才再推行法案。

孟達文表示，全球的氣候變化急速惡化，保護環境刻不容緩，加上天然氣比較危險，十年前San Bruno及去年在列治文區的大爆炸，就是漏煤氣所致。

不過孟達文亦不排除會加入修訂案，華埠新亞洲大酒樓所在的大廈未來將會拆除，重建成可負擔房屋，到時新亞洲或者會在原址重開，孟達文指出，正研究豁免好像新亞洲這一類現存，但需要在新大廈重開的餐館。

孟達文說：「我們正想辦法，好像新亞洲這些現存的商業不會因此流失，因為新亞洲可能在新大廈重開，但我想確保這些例外情況是少數，因為法案本身只是影響小部分的大廈。」

法案本身亦規定，在新建大廈地舖新開的餐館，會有多一年的寬限期，只要在2022年1月1日前向樓宇檢查局申請牌照，仍然可用天然氣煮食，法案正在委員會審議。

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