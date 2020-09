灣區衛生當局呼籲勞工節避免與非同住親友聚會（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區經歷過亡兵紀念日,以及國慶長周末的教訓,疫情在假期過後轉壞,確診、住院和死亡人數節節上升,灣區各縣的公共衛生部門現在聯合發表聲明,一起要求居民謹慎地渡過,這個勞工節長周末避免重蹈覆轍。

Santa Clara縣公共衛生局副醫務總監George Han說:「慶祝勞工節最安全,就是在家裡與同住的人一起,如果外出的話,最好到人不多的地方,可以與其他人保持社交距離,與不同住的人保持距離。」

公共衛生局指出,5月和7月兩個長周末之後,灣區各地確診人數都增加,發現原來居民與親友的聚會是主要傳播病毒的場所,因此衛生官員呼籲大家,避免與不同住的人聚會,而如果與固定社交圈子(social bubble)的親友聚會,應盡量在室外,保持距離以及戴口罩,客人不要在室內幫忙。

Han說:「我們要求只有主人在廚房裡,客人不要進去幫忙,弄食物和飲料等,應該留在室外。」

Santa Clara縣目前確診數目接近18,000宗,是繼東灣Alameda縣之後,灣區最多確診個案的縣,累計253人死亡,目前有128人需要住院。

按照加州現行的疫情分級制度,灣區除了舊金山和Napa縣之外,其他所有縣包括Santa Clara縣,都屬於疫情最嚴重的紫色級別,對商業重開有嚴格限制,新近准許理髮店和購物商場有限地室內營業。

