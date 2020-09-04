灣區衛生當局呼籲勞工節避免與非同住親友聚會（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區經歷過亡兵紀念日，以及國慶長周末的教訓，疫情在假期過後轉壞，確診、住院和死亡人數節節上升，灣區各縣的公共衛生部門現在聯合發表聲明，一起要求居民謹慎地渡過，這個勞工節長周末避免重蹈覆轍。

Santa Clara縣公共衛生局副醫務總監George Han說：「慶祝勞工節最安全，就是在家裡與同住的人一起，如果外出的話，最好到人不多的地方，可以與其他人保持社交距離，與不同住的人保持距離。」

公共衛生局指出，5月和7月兩個長周末之後，灣區各地確診人數都增加，發現原來居民與親友的聚會是主要傳播病毒的場所，因此衛生官員呼籲大家，避免與不同住的人聚會，而如果與固定社交圈子（social bubble）的親友聚會，應盡量在室外，保持距離以及戴口罩，客人不要在室內幫忙。

Han說：「我們要求只有主人在廚房裡，客人不要進去幫忙，弄食物和飲料等，應該留在室外。」

Santa Clara縣目前確診數目接近18,000宗，是繼東灣Alameda縣之後，灣區最多確診個案的縣，累計253人死亡，目前有128人需要住院。

按照加州現行的疫情分級制度，灣區除了舊金山和Napa縣之外，其他所有縣包括Santa Clara縣，都屬於疫情最嚴重的紫色級別，對商業重開有嚴格限制，新近准許理髮店和購物商場有限地室內營業。

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