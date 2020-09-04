Washingon Manor新屋發展計劃為何遭附近居民反對（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣San Leandro市府計劃在一個停車埸興建3層高的住宅公寓，有附近居民反對，他們擔心人口密度增加，會影響泊車和交通問題。

公寓項目的地點是903號Manor Blvd，該地點目前是一個因疫情而關閉的保齡球場，市府計劃在這個大約2.3英畝的停車場興建3層高的公寓，一共39個單位。

建築項目附近一帶都是獨立屋，附近有不少華裔居民，有鄰居就好擔心人口密度一旦增加，泊車位會不足夠，又擔心私隱問題，會被住在高樓層的住戶看到他們的後院，最重要是擔心交通問題，尤其是建築項目對出的這條馬路是連接公路出入口。

附近居民歐陽曙（Stanley O’Young ）說：「交通將會好擠塞，加上前面又有教會，以及商店、便利店、郵局、餐廳、理髮店，本身交通已經好繁忙，將來交通會更擠塞。」

歐陽先生又表示，市府規劃委員會在7月討論這個項目時，鄰居都有發電郵反對，以及在網上會議中發聲，不過項目都獲得通過，他們上星期日都有在市府大樓門外集會，發聲反對項目。

該項目將會在下星期二交由市議會表決，會議將會在網上進行。

歐陽曙說：「我們目的和請願是延遲項目，9月8日經Zoom網上會議，很多居民都不習慣，也不是每個人可以上網，或懂得用該軟件，語言又有問題，所以我覺得如果會議通過了，對我們一般居民不公平。」

歐陽先生又補充，他們明白整個灣區有房屋短缺問題，因此並非完全反對在這裡建屋，只是不希望建3層高，以及不想人口密度太高，他又認為市府可考慮提供更多車位。

San Leandro市長Pauline Cutter發電郵回應指，她會考慮暫時延遲這個項目，讓居民和發展商有多些時間討論，雖然她認為項目地點適合建公寓，但是她都表示希望聆聽到居民的訴求。

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