San Leandro白人警員開槍擊斃非裔漢被控誤殺

【KTSF 郭柟報導】

東灣San Leandro市一名白人警員開槍殺死一名非洲裔男子，被控誤殺罪，他當日的隨身攝錄機畫面被公開。

事發在4月18日San Leandro市Hesperian Blvd的一間Walmart超市，非洲裔男子Steven Taylor揮動著球棒，懷疑沒有付錢就想離開，他被指當時有精神問題。

警員接報到場時，多次命令Taylor放下球棒，但Taylor沒有聽從，警員最初對他使用電擊槍，之後對他開槍。

Alameda縣地檢官Nancy O’Malley以誤殺罪起訴開槍的白人警員Jason Fletcher，她指Taylor當時並未對Fletcher或店內的人構成嚴重傷人或致死的威脅，又指Fletcher無尋求其他方法化解情況，也沒有等待增援，整個過程歷時只有40秒。

Steven Taylor的家人表示，對該名警員被起訴一事感到驚訝和高興，但是他認為，應該控告Fletcher謀殺罪。

家人又指，Taylor並非暴力的人，他熱愛兒子和家人。

有法律專家就認為，如果想起訴Fletcher謀殺，必須證明他當時有「惡意」的動機。

San Leandro市警方就指，現時最重要是留待司法程序進行。

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