San Leandro白人警員開槍擊斃非裔漢被控誤殺

【KTSF 郭柟報導】

東灣San Leandro市一名白人警員開槍殺死一名非洲裔男子,被控誤殺罪,他當日的隨身攝錄機畫面被公開。

事發在4月18日San Leandro市Hesperian Blvd的一間Walmart超市,非洲裔男子Steven Taylor揮動著球棒,懷疑沒有付錢就想離開,他被指當時有精神問題。

警員接報到場時,多次命令Taylor放下球棒,但Taylor沒有聽從,警員最初對他使用電擊槍,之後對他開槍。

Alameda縣地檢官Nancy O’Malley以誤殺罪起訴開槍的白人警員Jason Fletcher,她指Taylor當時並未對Fletcher或店內的人構成嚴重傷人或致死的威脅,又指Fletcher無尋求其他方法化解情況,也沒有等待增援,整個過程歷時只有40秒。

Steven Taylor的家人表示,對該名警員被起訴一事感到驚訝和高興,但是他認為,應該控告Fletcher謀殺罪。

家人又指,Taylor並非暴力的人,他熱愛兒子和家人。

有法律專家就認為,如果想起訴Fletcher謀殺,必須證明他當時有「惡意」的動機。

San Leandro市警方就指,現時最重要是留待司法程序進行。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。