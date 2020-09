紐約非裔被壓地後窒息亡 涉案7警被停職

【KTSF 江良慧報導】

紐約Rochester一名沒有武器的非洲裔男人,3月時被多名警員強行按在地上後死亡,涉及事件的7名警察,周四被Rochester市長停職,死者家屬的律師周三公佈事發時一名在場警察隨身攝錄機的畫面,以下部分片段可能會引起公眾不安。

在市長周四的決定前再有人抗議,要求為死者討回公道,Rochester市長也表示非常關注事件。

Rochester市長Lovely A. Warren說:「我同情家屬,因為我也,當我看到片段感到很不安,我看到一些我不同意的事情,我們會盡力要人問責*

死者Daniel Prude家人的律師提供了一段經剪輯的隨身攝錄機片段,顯示3月23日晚上,從另一個角度拍攝到的情況,片段開始警察到場,因為Prude的兄弟報警,說他精神病發作,可以看到警員步向全身赤裸在街上的Prude。

Prude遵照警察要求,之後被鎖上手扣,稍後片段顯示,Prude明顯極激動,歷時幾分鐘,向著警察大聲叫囂,又在地上扭動。

之後,當警方到場3分鐘後,警員把一個袋蓋著Prude頭部,令他更加不高興。

他繼續在地上扭動,頭被袋子蓋著,警察命令他不要動,當他不照做並看似想站起來時,3名警察齊上前,用肢體把他按在地上。

一名警員跪在Prude背部,另一人則把他的頭按在行人道,他的頭仍被袋蓋著,還有另一人就壓著Prude頭部,而Prude看來就呼吸困難,糾纏期間,警察發現Prude在吐口水,並且看似有嘔吐,沒多久,救護員到場幫忙。

救護員指示警察把他反過來,進行心肺復蘇約兩分鐘後,Prude被送上擔架,再送上救護車,Prude抵達醫院時已經腦死亡,家人最後在3月30日拔喉。

紐約時報報導,驗屍報告指他的死是兇殺,因為肢體約束下窒息致死,報告進一步指出,其他因素還有刺激性譫妄和急性迷幻藥中毒。

紐約市司法部長宣布會展開獨立調查,承諾會透明和問責,死者家人就要求開除涉事警員和控告他們謀殺。

