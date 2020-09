前香港眾志主席羅冠聰在王毅訪德期間場外抗議

【KTSF】

前「香港眾志」創黨主席羅冠聰在中國外長王毅訪問德國期間,不但在會場外示威抗議,他也同德國自由民主黨的領導人見面,也提及香港區國安法、香港人權及新疆人權等問題,他呼籲各國改變對中國的策略。

羅冠聰在會後對媒體表示,各國必須改變對中國的策略。

羅冠聰說:「我們需要改變策略,要採取行動,而不是只有對話,我們的外交必須以價值觀為本,而不是對違反人權的事噤聲,我們必須與民眾一起,在陣地為自由而戰,為香港與台灣的民主而戰,並警惕中共政權的擴張主義本質。」

他相信一項共識正在成形,不僅是德國,歐洲各國也越來越警覺到,過去幾十年來對中國的和平打交道政策已經失敗,現在必須採取多邊集體的強硬態度應對中國,他呼籲未來德國政府與中國互動時堅持人權價值,將人權條款附加在任何與中國的貿易協議中,要求中國政府首先正視新疆集中營問題,香港人權遭踐踏問題,然後才能發展雙方的關係。

德國自由民主黨黨魁Christian Lindner認同這個觀點。

Lindner說:「我相信我們能影響中方,如果我們表明不容人用生意,買掉我們的核心價值。」

他指出,中國的一切背後有專制政權,質疑法治人權,把個人的法律權益不當一回事,所以不得民心。

