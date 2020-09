舊金山擬成立專案小組打擊針對亞裔仇視罪行（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

針對疫情爆發以來舊金山發生多宗涉嫌歧視及針對亞裔的事件,市長布里德宣布正研究成立一個專案小組,去打擊這類的仇視罪行。

市長布里德周四召開華文媒體完桌會議,她表示,疫情爆發至今,華裔社區不斷受到歧視與攻擊,情況幾乎沒有間斷過,她亦知道有更多疑似遭受歧視的個案沒有被公開,因此,她與州眾議員邱信福及舊金山警察局等正研究成立一個專案小組,打擊這類的罪案。

布里德說:「由疫情爆發開始至今,華裔社區一直面對困難,被人仇視及歧視,有人更想避開華埠,又有歧視的塗鴉及單張。」

在教育的層面上,布里德已經下令華裔教育委員林謙悅與社區青年中心合作,在學校裡教導學生如何互相尊重及支持。

另外,布里德亦特別提到,知道華埠商戶與中央警局合作打擊罪案,雙方的關係良好,她明白社區對削減警方撥款有擔憂。

不過市長沒有直接回應商戶不希望削減華埠警力的要求,只表示,警政的改革不是一朝一夕能完成,目前仍然需要警員。

布里德說:「我聽到他們的擔憂,我認為我們可以更精明地打擊罪案,我已經指示市府部門合作,去制定一套負責任及周詳的計劃分配資源,去處理這些工作。」

商戶連日來在華埠10多個地點收集市民簽名,並將會交給市長,表達保留華埠警力的訴求。

