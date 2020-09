【有線新聞】

颱風美莎克掠過東海期間,一艘巴拿馬註冊貨輪在風浪中翻沉,最初只有1名船員獲救,之後多兩名船員獲救,其中1人送院後不治,其餘41人仍然失蹤,船上運載近6,000隻活牛。

穿著救生衣的45歲菲律賓籍船員,周三晚上在鹿兒島縣奄美大島以西海域飄浮,被日本海上自衛隊救起,獲救後送往醫院,目前健康良好、可以行走。

自衛隊是在周三凌晨,收到貨輪發出的求救訊號。獲救船員表示,當時貨輪其中一個引擎失去動力,被巨浪打中沉沒,船員都按照指示穿上救生衣,但他跳水逃生後,沒有見過其他人,日本加緊海空搜救。

翻沉貨輪合共有43名船員,分別來自菲律賓、新西蘭、澳洲和新加坡,上月中從新西蘭內皮爾市出發,運載逾5800頭牛,原定前往河北唐山的京唐港,駛至東海時,美莎克正在掠過附近。

出事貨輪排水量近1萬2千噸,2002年建造、在巴拿馬註冊,由約旦一間公司擁有。去年5月,澳洲當局曾經以貨輪穩定性和航行問題,要求貨輪押後出發,貨輪當時安全完成航程。

今次意外令外界關注應否以貨輪運載牲畜,新西蘭政府暫停活牛出口申請。