黎巴嫩搜救隊周四在貝魯特住宅區一棟倒塌建築物的瓦礫堆中偵測到生命跡象,這棟建築在貝魯特港口大爆炸後倒塌。

黎巴嫩國家通訊社報導,搜救隊在滿目瘡痍的貝魯特傑美茲地區一棟倒塌的建築物下,偵測到生命跡象。

救援人員表示,探測器上呼吸和脈搏訊號與溫度感測器上的顯示,都意味著存在生命的可能性。

媒體報導,搜救工作可能需要耗費數小時。

貝魯特港口8月4日發生大爆炸,導致約190人喪命,6,000多人受傷,約30萬人無家可歸。

