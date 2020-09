涉簽證詐欺唐娟獲第三方託管人協助保釋候審

【KTSF】

聯邦法官暫時准許一名灣區華裔男律師以第三方託管人的身份,用價值75萬元的房屋擔保,保釋被控簽證詐欺的中國籍被告唐娟(Juan Tang),並暫住在該名律師的住所。

根據《沙加緬度蜂報》報導指,法官Kendall Newman在庭上暫時稱呼該名第三方託管人為C先生,C先生跟唐娟在案前從不相識,十幾年前從中國移民來美國,又聲稱跟中國政府沒有連繫。

根據法庭文件,法官提出唐娟的保釋條件包括,不准到訪中領館,只能與其中一名代表律師通電話,未得許可不能離開C先生的住所,並需要被電子監控。

唐娟的代表律師周四請求法官不要公開C先生的身份,因為擔心會有人到他的住所進行騷擾,但是法官就表示,只會對C先生的住址保密,但是會在法庭文件上公開他的姓名和所居住的城市,C先生周四並未在庭上出現。

控方反對唐娟保釋候審,指出由於唐娟在美國並無相熟的人,擔心唐娟會潛逃,但是唐娟的代表律師就反駁指,控方無法證明唐娟會潛逃。

現年37歲的唐娟涉嫌隱瞞她與中國共產黨及解放軍的關係,目前面對兩項聯邦控罪,包括涉嫌簽證欺詐與濫用和提供假證詞,她在上個月否認控罪,簽證欺詐罪一旦成立,最高刑罰是判監十年,或者罰款25萬元。

