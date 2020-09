【KTSF 郭柟報導】

灣區將會在勞工節長週末迎來熱浪,最高氣溫過百度。

國家氣象局在星期五起至下星期一發出酷熱天氣警告,內陸最高氣溫可達華氏110度,比正常氣溫高10至20度,又預測星期日的氣溫會是最高,呼籲大家多飲水,高危人士盡量避免外出。

當局另外又對北灣和東灣山區在下星期一晚至星期三早上發出山火危險警告。

東灣內陸的Livermore市計劃開放避暑中心,給長者等有需要的人士,縣府衛生官員表示,了解新型肺炎疫情下不想有人聚集,但想幫助在酷熱天氣下有健康問題的民眾。

操作輸電網的加州CAISO獨立系統運作機構發出Flex Alert,呼籲大家星期六至星期一下午3時至晚上9時盡量減少用電,避免停電。

