聯邦當局免費向學童派早午餐 無收入限制

聯邦農業部的一項計畫,從即日起到年底,只要是家中有18歲以下的小孩,都可以領取免費餐。

一位住在San Mateo的家長,周五去校區指定的其中一所小學領取免費早午餐,該名家長有3位小孩,拿了3大包食物回家,校方說,周五是周末,加上星期一學校放假,所以周五份量比平常多。

聯邦農業部的免費餐計劃,在暑假期間,容許豁免收入限制,讓加州數以百萬的學生有免費膳食,但新學年就取消豁免。

有學區就表示,因為他們必須檢查學生是否合格,使得派發流程變慢,有些需要的人甚至被拒於門外。

在議員及學區的壓力下,聯邦農業部決定延長豁免收入限制,並宣布由9月1日開始至12月31日,只要家中有18歲以下的小孩,都可以免費領取,不需要提出證明。

每個學區派發的方式不同,有的是每天給,有的是一週發兩次,但給足一星期的分量,詳情可以上所屬的學區網站查詢。

