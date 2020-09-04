聯邦當局免費向學童派早午餐 無收入限制

【KTSF 張麗月報導】

聯邦農業部的一項計畫，從即日起到年底，只要是家中有18歲以下的小孩，都可以領取免費餐。

一位住在San Mateo的家長，周五去校區指定的其中一所小學領取免費早午餐，該名家長有3位小孩，拿了3大包食物回家，校方說，周五是周末，加上星期一學校放假，所以周五份量比平常多。

聯邦農業部的免費餐計劃，在暑假期間，容許豁免收入限制，讓加州數以百萬的學生有免費膳食，但新學年就取消豁免。

有學區就表示，因為他們必須檢查學生是否合格，使得派發流程變慢，有些需要的人甚至被拒於門外。

在議員及學區的壓力下，聯邦農業部決定延長豁免收入限制，並宣布由9月1日開始至12月31日，只要家中有18歲以下的小孩，都可以免費領取，不需要提出證明。

每個學區派發的方式不同，有的是每天給，有的是一週發兩次，但給足一星期的分量，詳情可以上所屬的學區網站查詢。

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