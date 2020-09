【KTSF】

國家氣象局更新對於勞工節週末灣區熱浪的預測,並對內陸地區發出酷熱天氣警告,預測星期日Concord、Livermore等城市,日間最高氣溫將超過華氏110度。

酷熱天氣警告星期六早上11時至星期一晚上9時生效,涵蓋範圍包括北灣、東灣內陸地區以及南灣地區,這些城市包括聖荷西、Gilroy、東灣Concord、Livermore、北灣Santa Rosa和Napa等。

至於灣區其他地區,包括舊金山,氣象局則發出酷熱天氣警示,這個週末最熱是星期日,內陸地區最高氣溫超過華氏110度,舊金山也會出現華氏90度高溫。

州府發出Flex Alert,呼籲大家星期六至星期一下午3時至晚上9時盡量減少用電,避免停電。

