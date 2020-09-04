Millbrae市議員選舉 介紹華裔候選人馮嘉輝（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Millbrae市11月市議員選舉5席將選出3席，介紹其中一位候選人來自香港的移民馮嘉輝（Anders Fung）。

馮嘉輝周四跟義工挨家挨戶的發競選傳單，過去候選人都會按門鈴，希望有機會跟選民聊天，現在疫情期間，只能把競選傳單夾在門口。

馮嘉輝說：「我很感激義工的時間及付出。」

Millbrae亞裔人口佔47.8%，根據馮嘉輝，居民最關心的就是治安教育等議題。

馮嘉輝說：「Millbrae這個地方，我相信最重要的，對每個市民來說，公共安全非常重要，一個罪案對Millbrae來說就算太多了，從我的觀點來看，最重要的一件事，繼續跟市府合作，繼續跟我們縣警合作，保證他們有足夠的資源，足夠人手，保障市民人身安全，性命財產安全。」

Millbrae在過去一年批准了幾項大型住房混合建案，希望能夠解決住房危機，其中一個就是在捷運站旁邊的停車場，現在已經動工。

馮嘉輝是Millbrae城市規劃委員會主席，在任職期間，他批准了兩個重要的「交通樞紐住宅發展項目」，並向開發商爭取到更多可負擔房屋。

他說加州有嚴重住房短缺問題，其中一個原因是過去30、40年，太過注重商業發展，沒有注意到人口增加，造成的房屋短缺。

馮嘉輝說：「我覺得每一個城市，包括Millbrae，需要一個可持續、負責，同時可負擔的住屋發展，我相信加州一直有住屋短缺的問題，對這個問題一定要正視，我們一直發展經濟，但是沒有注意到人口膨脹問題，我們住房政策沒有配合經濟發展。」

馮嘉輝18歲從香港來美國，畢業後跟大多數華裔一樣，先擔任工程師，他一直追尋自己的美國夢，在29歲時決定創辦自己的公司。

他認為美國給了他機會，現在是回饋的時候，如果他當選，將會是Millbrae首位第一代華裔移民市議員。

11月共有5名候選人，包括現任議員Gina Papan、Ann Schneider將尋求連任，另外3人包括馮嘉輝、薛大有（You You Xue）、Errol Zshornack，現任的華裔市議員李偉忠將在今年年底屆滿離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。