Millbrae市議員選舉 介紹華裔候選人馮嘉輝（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Millbrae市11月市議員選舉5席將選出3席,介紹其中一位候選人來自香港的移民馮嘉輝(Anders Fung)。

馮嘉輝周四跟義工挨家挨戶的發競選傳單,過去候選人都會按門鈴,希望有機會跟選民聊天,現在疫情期間,只能把競選傳單夾在門口。

馮嘉輝說:「我很感激義工的時間及付出。」

Millbrae亞裔人口佔47.8%,根據馮嘉輝,居民最關心的就是治安教育等議題。

馮嘉輝說:「Millbrae這個地方,我相信最重要的,對每個市民來說,公共安全非常重要,一個罪案對Millbrae來說就算太多了,從我的觀點來看,最重要的一件事,繼續跟市府合作,繼續跟我們縣警合作,保證他們有足夠的資源,足夠人手,保障市民人身安全,性命財產安全。」

Millbrae在過去一年批准了幾項大型住房混合建案,希望能夠解決住房危機,其中一個就是在捷運站旁邊的停車場,現在已經動工。

馮嘉輝是Millbrae城市規劃委員會主席,在任職期間,他批准了兩個重要的「交通樞紐住宅發展項目」,並向開發商爭取到更多可負擔房屋。

他說加州有嚴重住房短缺問題,其中一個原因是過去30、40年,太過注重商業發展,沒有注意到人口增加,造成的房屋短缺。

馮嘉輝說:「我覺得每一個城市,包括Millbrae,需要一個可持續、負責,同時可負擔的住屋發展,我相信加州一直有住屋短缺的問題,對這個問題一定要正視,我們一直發展經濟,但是沒有注意到人口膨脹問題,我們住房政策沒有配合經濟發展。」

馮嘉輝18歲從香港來美國,畢業後跟大多數華裔一樣,先擔任工程師,他一直追尋自己的美國夢,在29歲時決定創辦自己的公司。

他認為美國給了他機會,現在是回饋的時候,如果他當選,將會是Millbrae首位第一代華裔移民市議員。

11月共有5名候選人,包括現任議員Gina Papan、Ann Schneider將尋求連任,另外3人包括馮嘉輝、薛大有(You You Xue)、Errol Zshornack,現任的華裔市議員李偉忠將在今年年底屆滿離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。