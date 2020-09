【KTSF】

一名18歲非洲裔青年,周三下午在首都華盛頓被警察開槍殺死,事後有大批人在警局外示威抗議,要求警察局長下台,不過警方周三公開開槍警察的隨身攝錄機片段,清楚顯示死者當時手持武器。

根據警方周三晚的聲明,18歲死者Deon Kay在警察開槍射他前,拔出一支手槍,根據開槍警察的供詞,他看到Kay拔槍,於是他就開了一槍,他沒有再開槍,因為看到Kay把手槍扔開,Kay送院後死亡。

首都華盛頓警察局長Pete Newsham中午召開記者會,他強調Kay的死亡是悲劇,說他有犯罪記錄,也是一名幫派分子。

他表示,警方公佈隨身攝錄機片段,是因為擔心有很多錯誤的消息在流傳。

