參議院下周復會再討論紓困法案 兩黨分歧仍大

【KTSF 吳宇斌報導】

聯邦國會議員下週復會，重中之重就是繼續討論美國經濟紓困法案，早前白宮提出一個新的紓困法案，但民主黨表示提案提供的援助太少也太遲。

美國的新冠疫情持續已久，對與所受到的經濟影響，有人的感到絕望。

有曾經失業的人士說：「當疫情來到，我失業了，我用了一個月找到工作，這就是我的薪水支票，還不到300元。」

參議院將會在勞工節假期後復會，很大機會繼續討論紓困法案，但是共和民主兩黨對此分歧仍然很大。

參議院多數黨領袖麥康尼說：「我目前能告訴你的，就是我們處於僵持狀態，所以我不知道我們是否能夠在接下來幾週，達成下一個經濟抒困法案。」

民主黨方面提出最新一輪的數萬億元紓困方案，但共和黨人則由於成本太高而沒有達成共識，共和黨提議縮減紓困規模，尤其對學校、小商業，以及聯邦失業援助，民主黨人指責共和黨忽略疫情造成經濟危機。

參議院少數黨領袖舒默向議員表示，共和黨叫他們的紓困法案『輕巧』，但更準確的是叫『瘦弱』。

民主黨聯邦眾議員Jim Clyburn說：「財長Mnuchin，我希望你能夠回到談判桌上，去找紓困法案的共識，能夠紓解美國人的需求。」

另外一個問題就是，政府財政預算將在月底到期，如果兩黨未能就政府預算達成共識，政府將面臨再一次停擺。

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