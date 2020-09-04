加州新型肺炎確診案例逾六成為拉美裔（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州目前已經有超過70萬人確診，雖然拉美裔佔加州四成人口，卻佔確診人數的60%，背後的原因是甚麼？

Jenny Ruelas曾患有新冠肺炎，現在走路感覺疲憊，要經常休息，而且隨身需要帶一個氧氣罐。

Jenny說，她父親的女友，在5月感染新冠肺炎，接著父親和她相繼染病，病發4天，Jenny開始頭痛，身體發冷，發燒並失去胃口，也一直感到胸口痛，送院就醫的時候，醫生用了許多冰塊，因為他們無法控制Jenny的發燒，父親和其女友之後也入院，父親的房間在她的隔壁。

Jenny說：「醫生說我父不能撐過24小時，我當時氣得失控打牆，希望父親不要離我而去。」

她父親不久後就死去，Jenny說，從父親臉上看得出他經歷了許多痛苦，是Jenny一輩子也不會忘記的。

8月份的數據顯示，拉美裔佔加州6成確診和一半的死亡病例，為什麼拉美裔社區會如此受害？

加州新冠病毒檢測工作小組主任Gil Chavez說：「拉美裔佔必要工作群眾中顯著的一部分，加上拉美裔社區中許多人有糖尿病、高血壓、心臟病、肥胖症和吸煙，在經濟情況和醫療保健服務的使用方面都和其他族裔有分差。」

而加州中谷地區確診率也驚人，比州平均高出一倍，許多人也在農場工作，更增加染病風險。

加州農工基金會目前在工作場所提供免費檢測，而當局也加強在那裡的追蹤接觸者的工作，並協助他們在隔離期間可以不需要上班。

回到Jenny，她體內雖然已經沒有病毒，但年僅31歲的她，已經有一次中風，她說病毒是會摧毀一個家庭。

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