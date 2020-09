加州新型肺炎確診案例逾六成為拉美裔（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州目前已經有超過70萬人確診,雖然拉美裔佔加州四成人口,卻佔確診人數的60%,背後的原因是甚麼?

Jenny Ruelas曾患有新冠肺炎,現在走路感覺疲憊,要經常休息,而且隨身需要帶一個氧氣罐。

Jenny說,她父親的女友,在5月感染新冠肺炎,接著父親和她相繼染病,病發4天,Jenny開始頭痛,身體發冷,發燒並失去胃口,也一直感到胸口痛,送院就醫的時候,醫生用了許多冰塊,因為他們無法控制Jenny的發燒,父親和其女友之後也入院,父親的房間在她的隔壁。

Jenny說:「醫生說我父不能撐過24小時,我當時氣得失控打牆,希望父親不要離我而去。」

她父親不久後就死去,Jenny說,從父親臉上看得出他經歷了許多痛苦,是Jenny一輩子也不會忘記的。

8月份的數據顯示,拉美裔佔加州6成確診和一半的死亡病例,為什麼拉美裔社區會如此受害?

加州新冠病毒檢測工作小組主任Gil Chavez說:「拉美裔佔必要工作群眾中顯著的一部分,加上拉美裔社區中許多人有糖尿病、高血壓、心臟病、肥胖症和吸煙,在經濟情況和醫療保健服務的使用方面都和其他族裔有分差。」

而加州中谷地區確診率也驚人,比州平均高出一倍,許多人也在農場工作,更增加染病風險。

加州農工基金會目前在工作場所提供免費檢測,而當局也加強在那裡的追蹤接觸者的工作,並協助他們在隔離期間可以不需要上班。

回到Jenny,她體內雖然已經沒有病毒,但年僅31歲的她,已經有一次中風,她說病毒是會摧毀一個家庭。

